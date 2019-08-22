سيراميكا كليوباترا يخسر أمام الإنتاج الحربي 2-0 وديا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراته الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب المصانع الحربية، أمام فريق الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد.



قدم فريق سيراميكا كليوباترا مباراة قوية، في الشقين الدفاعي والهجومي، وأكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق أن اللاعبين استفادوا من هذه الودية التي أتت بثمارها.



وكان سيراميكا كليوباترا خاض مباراة ودية في وقت سابق أمام فريق انبي على ملعب بتروسبورت، انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد عن طريق الظهير الأيسر محمد جمال.



ويكثف الجهاز الفني للفريق عدد المباريات الودية التي يخوضها في تلك الفترة، للوصول إلى قمة الانسجام بين اللاعبين، لا سيما وأن الفريق أبرم عددا من الصفقات المميزة هذا الموسم.