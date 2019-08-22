قوات الجيش الليبي تنجح في التقدم نحو غريان جنوب طرابلس

تقدم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير الخليفة حفتر، اليوم الخميس، إلى غريان جنوبي طرابلس من عدة محاور، وذلك بعد تجدد الاشتباكات في عدة مناطق في العاصمة.



ووفقا لما ذكرته مصادر لسكاي نيوز، نجحت قوات الجيش الليبي في التقدم في عدة محاور كان أهما منطقة غريان الواقعة جنوب العاصمة.



في وقت سابق أعلنت قوات الجيش، عن مقتل وإصابة أكثر من 25 مسلحًا فى عملية للجيش بمنطقة السبيعة.

