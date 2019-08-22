منة الله ماهر تفوز بـ برونزية التايكوندو في دورة الألعاب الإفريقية

أحرزت منة الله عبدالله لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات وزن +٧٣ كجم بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في الفترة من ١٩ إلى ٣١ أغسطس بالمغرب.
فازت منة بالميدالية البرونزية بعد خسارتها مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كينيا وانجيكو اوجالو بنتيجة ٤-٦.
وكانت منة فازت في دور ربع النهائي على لاعبة تشاد بنتيجة ١٤-١١.
وتقام منافسات التايكوندو بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.
يذكر أن منة كانت قد أحرزت الميدالية الذهبية في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأفريقية عام ٢٠١٧.
فازت منة بالميدالية البرونزية بعد خسارتها مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كينيا وانجيكو اوجالو بنتيجة ٤-٦.
وكانت منة فازت في دور ربع النهائي على لاعبة تشاد بنتيجة ١٤-١١.
وتقام منافسات التايكوندو بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.
يذكر أن منة كانت قد أحرزت الميدالية الذهبية في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأفريقية عام ٢٠١٧.