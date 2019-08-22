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رياضة

منة الله ماهر تفوز بـ برونزية التايكوندو في دورة الألعاب الإفريقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:52 م
منافسات دورة الألعاب
منافسات دورة الألعاب الإفريقية
عمرو الحلوانى
أحرزت منة الله عبدالله لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات وزن +٧٣ كجم بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في الفترة من ١٩ إلى ٣١ أغسطس بالمغرب.

فازت منة بالميدالية البرونزية بعد خسارتها مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كينيا وانجيكو اوجالو بنتيجة ٤-٦.

وكانت منة فازت في دور ربع النهائي على لاعبة تشاد بنتيجة ١٤-١١.

وتقام منافسات التايكوندو بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

يذكر أن منة كانت قد أحرزت الميدالية الذهبية في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأفريقية عام ٢٠١٧.

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