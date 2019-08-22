منة الله ماهر تفوز بـ برونزية التايكوندو في دورة الألعاب الإفريقية

أحرزت منة الله عبدالله لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات وزن +٧٣ كجم بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في الفترة من ١٩ إلى ٣١ أغسطس بالمغرب.



فازت منة بالميدالية البرونزية بعد خسارتها مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كينيا وانجيكو اوجالو بنتيجة ٤-٦.



وكانت منة فازت في دور ربع النهائي على لاعبة تشاد بنتيجة ١٤-١١.



وتقام منافسات التايكوندو بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.



يذكر أن منة كانت قد أحرزت الميدالية الذهبية في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأفريقية عام ٢٠١٧.