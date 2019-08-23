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برلمان

طلب إحاطة لوزارة الصحة بشأن نقص الخدمات الطبية في محلة زياد بالغربية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:01 ص
النائب محمد الشورى
النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارة الصحة خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان بشأن نقص الخدمات الطبية فى محلة زياد بمسنود فى محافظة الغربية.

وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه صدر قرار منذ عام 2015 بإزالة مستشفى تكاملى بمحلة زياد فى مسنود بالغربية، ثم صدر قرار من وزارة الصحة بعمل مركز طب أسرة ولكنه لم يتم تنفيذه ، ويقوم المواطنون بالكشف فى مركز شباب تابع لمحلة زياد فى سمنود بالغربية.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان ان الأهالى كان لديهم رغبة إنشاء مستشفى على نفقتهم ولكنهم يحتاجون فقط للتصميم من وزارة الصحة ، مطالبا وزاةر الصحة بإنشاء مستشفى او مكان ادمى ليتم علاج المواطنين فيه بدلا من علاجهم داخل مركز شباب.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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