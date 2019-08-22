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فن

كنت هموت.. أحدث إطلالة لـ رضوى الشربينى .. شاهد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:53 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة "كنت هموت من النوم والرعب...بس كنتم وحشتونى اووى".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

قلبى ياناس -- كونتى روعة -- زى القمر

يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" الذى يعرض من الخميس للسبت على شاشة cbc سفرة فى السادسة مساءً.

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