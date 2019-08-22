كنت هموت.. أحدث إطلالة لـ رضوى الشربينى .. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".
وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة "كنت هموت من النوم والرعب...بس كنتم وحشتونى اووى".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
قلبى ياناس -- كونتى روعة -- زى القمر
يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" الذى يعرض من الخميس للسبت على شاشة cbc سفرة فى السادسة مساءً.
وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة "كنت هموت من النوم والرعب...بس كنتم وحشتونى اووى".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
قلبى ياناس -- كونتى روعة -- زى القمر
يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" الذى يعرض من الخميس للسبت على شاشة cbc سفرة فى السادسة مساءً.