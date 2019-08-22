كنت هموت.. أحدث إطلالة لـ رضوى الشربينى .. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".



وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة "كنت هموت من النوم والرعب...بس كنتم وحشتونى اووى".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



قلبى ياناس -- كونتى روعة -- زى القمر



يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" الذى يعرض من الخميس للسبت على شاشة cbc سفرة فى السادسة مساءً.