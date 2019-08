صورة من الذكريات.. كارمن سليمان بفستان حمل من الورد

View this post on Instagram

ممكن تكون دي من أصعب الفترات اللي عدت عليا في حياتي بس على قد تعبها.. على قد ما كانت كل لحظة فيها تستاهل التعب ده.. عشان بعدها عرفت معنى إني أبقى أم.. عرفت معني إن ممكن يبقي في بني آدم أنا عايشة كل لحظة عشانه.. بني آدم هو مش بس كل حياتي ،هو حته مني "زين" و بدعي لو ربنا إداني عمر و كبرت و عجزت إنه يفضل دايمًا معايا ❤️