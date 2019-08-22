صورة من الذكريات.. كارمن سليمان بفستان حمل من الورد

نشرت الفنانة كارمن سليمان علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل صور والفيديوهات "الانستجرام" صورة لها بفستان حمل .وظهرت كارمن بفستان انيق من الورد وحزام فوق بطنها بتصميم فساتين الحمل، واعتمدت كارمن تسريحة شعر انيقة ، وكانت التقطت الصورة بوضعية مختلفة حيث امسكت بطنها لتظهر حملها.وكانت كارمن في الشهور الاخيرة من حملها بهذه الصورة وكتبت علي الصورة "ممكن تكون دي من أصعب الفترات اللي عدت عليا في حياتي بس على قد تعبها.. على قد ما كانت كل لحظة فيها تستاهل التعب ده..عشان بعدها عرفت معنى إني أبقى أم.. عرفت معني إن ممكن يبقي في بني آدم أنا عايشة كل لحظة عشانه..بني آدم هو مش بس كل حياتي ،هو حته مني "زين" و بدعي لو ربنا إداني عمر و كبرت و عجزت إنه يفضل دايمًا معايا ❤️