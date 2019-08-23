طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني في الكيمياء وعلم النفس..غدا

يؤدي طلاب الثانوية العامة غدًا السبت الموافق 24/8/2019، امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء بإجمالي عدد 30256 طالبا/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 4778 طالبا/ طالبة.



كما يؤدي غدًا السبت أيضًا طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 4 طلاب، وفى مادة الفلسفة بإجمالى عدد 1 طالب.



وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير حتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.



وأوضح خالد عبد الحكم، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تقوم يوميا قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.