ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني في الكيمياء وعلم النفس..غدا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:00 ص
امتحانات الدور الثان
امتحانات الدور الثان للثانوية العامة
ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة غدًا السبت الموافق 24/8/2019، امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء بإجمالي عدد 30256 طالبا/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 4778 طالبا/ طالبة.

كما يؤدي غدًا السبت أيضًا طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 4 طلاب، وفى مادة الفلسفة بإجمالى عدد 1 طالب.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير حتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأوضح خالد عبد الحكم، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تقوم يوميا قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امتحانات الثانوية العامة.. رصد 7 حالات غش إلكتروني في اللجان اليوم

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة .. الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى اليوم

التعليم: 5 حالات غش في ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني في الأحياء والتفاضل والجغرافيا اليوم

التعليم: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة سارت بشكل جيد ومنضبط اليوم

طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني في الجبر والإحصاء..اليوم

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

بشرى سارة للمستثمرين.. البنك المركزي يخفض نسبة الفائدة على القروض لـ 1.5%.. وبرلمانيون: القرار يعزز تعافي الاقتصاد المصري ويسهم في انتعاش سوق المال

الإفتاء تقدم حلولا لعلاج السهو في الصلاة

بعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها

الإفتاء تكشف حكم أداء الصلاة في غير وقتها المحدد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان بألوان البحر .. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور

عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري