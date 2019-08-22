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فضيحة جديدة لنظام الحمدين.. بريطانيا تحقق في ضلوع بنك الريان القطري بتمويل الإرهاب

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:42 م
بنك الريان
بنك الريان
شريف سيد
أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة إجراء تحقيقا شاملا حول استغلال قطر لبنك الريان في بريطانيا، من أجل تمويل جماعات إرهابية حول العالم.

ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية، ظهرت تفاصيل التحقيق بعد أسابيع من الإبلاغ عن قيام البنك بتقديم خدمات مالية للعديد من المنظمات المرتبطة بالجماعات الإرهابية في العالم، من بينها جماعات مرتبطة بجماعة الإخوان ، وهي جماعة محظورة في الولايات المتحدة ككيان إرهابي، وجماعات تروج للخطباء المتشددين، ومسجد أمينه هو زعيم حماس.

بنك الريان تسيطر عليه السلطات القطرية بالكامل، ويقدم خدمات مالية لعدة منظمات بريطانية مرتبطة بإرهابيين، ومن بين عملاء البنك جمعية خيرية محظورة ومصنفة ككيان إرهابي في أمريكا ومجموعات تروج لدعاة متشددين ومسجد يديره أحد قادة حركة حماس.

وبحسب "التايمز" فإن الريان هو أقدم وأكبر المصارف الإسلامية في بريطانيا، ويقدم البنك الذي يقع مقره في مدينة برمنجهام خدمات لاكثر من 85 ألف عميل.

ويقدم المصرف، الذي يوجد مقره بمدينة برمينجهام، خدمات متوافقة مع الشريعة لأكثر من 85 ألف عميل.

وسلطت الصحيفة الضوء على تعامل بنك الريان مع 15 منظمة وصفتها بـ"المثيرة للجدل" كما يحق لها جميعا العمل في المملكة المتحدة من حيث الناحية القانونية، إلا ان 4 من بينهم "مسجد و3 جمعيات خيرية" لديها حسابات بنكية 0أُغلقت من قبل مصارف من ضمنها بنك HSBC، و Barclays، و NatWest و Lloyds TSB.

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