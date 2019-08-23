مفاجآت سنشهدها قريباً.. مصطفى بكري يعلق على قضية رشوة الأمين العام للإعلام

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحرب على الفساد مازالت مستمرة، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية تواجه -بكل قوة وبلا هوادة- ضربات قوية ومُتتالية لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة من جرائم الفساد.





وأضاف «بكري» خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الفساد مُتجذر في هذا البلد، وهناك عدد من الأشخاص يُمارس استغلال النفوذ والاستيلاء على الأراضي والابتزاز للنيل من الدولة ومصلحتها.





وأوضح أن آخر الضربات التي شنّتها الأجهزة الرقابية وأحدثت دوياً هائلاً كان القبض على الأمين العام للأعلى للإعلام بتهمة الرشوة، والخبر كان صادمًا للبعض لأن المتهم كان يشغل موقعاً كبيراً وحساساً في منظومة الإعلام المصري.





وأشار مصطفى بكري إلى أن الأمين العام للإعلام اتضح أنه ليس المتهم الوحيد في القضية وعدد المتهمين 8 آخرين، لافتًا إلى أن النيابة أمرت بحبس هذه المجموعة 4 أيام على ذمة التحقيق.



