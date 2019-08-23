اتحاد الكرة يكشف عن موعد تفعيل تقنية الفار في الدوري الممتاز

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن موعد تطبيق تقنية الفار فى الموسم الجديد من الدوري الممتاز .



وأكد جمال محمد علي فى تصريحات تليفزيونية على أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثاني بالدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.



وقال إن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية عرض علي مندوب الفيفا في جلسة أمس تطبيق التقنية ووافق المندوب علي دعم الكرة المصرية ، علي أن يتم تدريب الحكام المصريين علي التقنية خلال الشهرين المقبلين .



واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل.



واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، وأحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.