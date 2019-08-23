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كارثة.. اللقطات الأولى لمقتل وإصابة العشرات في حفل راب بالجزائر.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:27 ص
مشهد من الحفل
مشهد من الحفل
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، لقطات مصورة توثق لحظة سقوط قتلى وجرحي بسبب تدافع مئات الأشخاص خلال حفل لنجم الراب الجزائري سولوكينج.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في تدافع خلال الحفل، الذي شهد حضور الآلاف.

وفجر الإعلان عن حفل المغني سولكينج الذي يلتقي جمهور بلاده للمرة الأولى، جدلا واسعا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وواجهت صور طوابير الشباب المتعطش لحضور حفل المغني الجزائري العالمي، موجة انتقادات حادة وصلت إلى حد انتشار دعوات لمقاطعة الحفل بسبب الأوضاع السياسية الخاصة التي تمر بها البلاد.


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