علاقة الصداقة جيدة .. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود

اعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام انفصال الفنانة شيري عادل عن الباحث معز مسعود.ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب ود عبر انستجرام صورة للفنانة شيري عادل مع المؤلف والمنتج معز مسعود معلقة علي الصورة " شيري عادل تؤكد خبر إنفصالها عن الباحث والمنتج معز مسعود، ولكن علاقة الصداقة بينهم مستمرة وكذلك التعاون الفني مستمر بين منتج وفنانة #عرب_وود".ولقيت التدوينة ردود واسعة من متابعي الصفحة عبر انستجرام وجاءت بين "علاقتهم كانت جميلة " و "لا و داعية كمان ".وكانت اشيعت في الفترة الماضية انفصال شيري عادل عن معز مسعود الا ان شيري عادل نفت خبر انفصالها عبر انستجرام مع معز مسعود بفيديو يجمعهم يعملان سويا.