علاقة الصداقة جيدة .. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود

View this post on Instagram

شيري عادل تؤكد خبر إنفصالها عن الباحث والمنتج معز مسعود، ولكن علاقة الصداقة بينهم مستمرة وكذلك التعاون الفني مستمر بين منتج وفنانة #عرب_وود @shery_adel_official #شيري_عادل