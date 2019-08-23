أدى لتفحم مراتب.. السيطرة على حريق اندلع بمصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية في أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، علي حريق اندلع في مصنع إسفنج بأكتوبر.



تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع بعد تصاعد أدخنة كثيفة من المنطقة الصناعية وعلي الفور تم اخطار غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية ب 10 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران، وتبين نشوب الحريق بمصنع "إسفنج" بالمنطقة الصناعية الثالثة.



نجحت القوات في اخماد النيران بعد السيطرة علي السنة اللهب ومنعها من الامتداد الي باقي ارجاء المصنع وأسفر الحريق عن تفحم كمية من المراتب المنتجات النهائية المعدة للتوزيع بينما لم يسفر عن اية اصابات أو خسائر في الأرواح.



وتولي رجال الدفاع المدني إجراء عمليات التبريد لموقع الحريق لمنع تجدده مرة أخري.



تم تحرير محضر بالواقعة وغخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.