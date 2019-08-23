برجك اليوم.. العذراء حسه الإنساني يدفعه لمساعدة الآخرين ويفكر بتأني وعمق



إذا كنت خاليا: "زحل" و"بلوتو" بمنزل الحب يجعلانك متطلبا جدا في الحب، ولكي تدخل في علاقة جادة يجب أن يقدم لك الطرف الآخر ضمانات قوية، ومع ذلك الفرص سانحة خلال هذا العام لإيجاد هذا الشخص.



مهنيا:

تجعل الناس يتكلمون عنك، وتحقق تطورا في عملك، أو تتولى مسئوليات أكبر. ثلاثة كواكب تعمل لصالحك.. "أورانوس" بمنزل الحظ من ٦ مارس يمنحك أفكارا براقة وجريئة، ويجعلك أكثر قدرة على التفاعل والمبادرة ولفت الانتباه. أما "بلوتو" و"زحل" فيضعان على عاتقك ضغوطا مهنية، لكن تحصل على التقدير والتعويض، وتضع قاعدة متينة لأعمالك.



صحيا:

"نبتون" و"المشتري" معاكسان ويجعلانك عُرضة للعدوى أو للحركة بدون تركيز، وعليك أن تتأنى في الحركة والقيادة حفاظا على سلامتك، ومع ذلك "زحل" و"بلوتو" يمنحانك قوة وقدرة على المقاومة.

يبدأ برج العذراء 23 أغسطس ويستمر حتى 22 سبتمبر، وهو يعد من الأبراج الترابية التي لها طابع خاص، ويتميز مولود برج العذراء بأنه عقلانى ولكنه متقلب، وتعد حجارة الحظ لمواليد العذراء هو حجر الجزع العقيقي.قال الفلكى الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، إن مولود برج العذراء خدوم جدا وهذه الميزة تفتقدها بعض الأبراج الأخرى، حسه الإنساني العالي يدفعه إلى مساعدة الآخرين دون تردد وهذا هو نهجه الثابت في الحياة، هو لطيف وراقي ويفضل التفكير بتأني وعمق قبل أن يتخذ أي خطوة نحو الأمام.وأضاف شاهين أن نقاط القوة لمواليد برج العذراء هى أنه عملي، مخلص، مثابر، لطيف، محلل جيد، أما نقاط الضعف فهو دائم القلق، خجول، ينتقد نفسه والآخرين كثيرا، جدي جدا.وأكد أن العلامات الكاريزمية التى يتمتع بها مولود برج العذراء هى بنية متوسطة، كلاسيكيته جذابة، ويحب العذراء النظافة، الحيوانات، الطعام الصحي، الكتب، الطبيعة، إنما يكره مولود العذراء الأضواء، الوقاحة، طلب المساعدة.وأشار الفلكى إلى أن البيئة المفضلة لمولد برج العذراء هى الطبيعة وحيث تتواجد الحيوانات، يحب القوة ويسعى لكي يكون صديق لا غنى عنه.وأوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، التوقعات الفلكية لمواليد برج العذراء خلال 2019.عاطفيا:إذا كنت متزوجا: تميل للعزلة أو للهروب والاختفاء، وفي أحيان أخرى تميل للتواجد بجانب شريك حياتك.. "نبتون" بمواجهتك يتسبب لك في حيرة، والنتيجة تعتمد على قوة تحمل الطرف الآخر وقدرته على التسامح والاستيعاب.