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رياضة

محمود الزيات لاعب الاهلي: لن نفرط في الفوز ببطولات السلة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:26 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عبر محمود الزيات، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي عن سعادته البالغة بالانتقال إلى القلعة الحمراء قادما من صفوف سموحة، مؤكدا أن اللعب للقلعة الحمراء كان حلمه وهدفه منذ سنوات طويلة، في ظل ما يحظى به النادي من تاريخ وشعبية كبيرة.

وأوضح محمود الزيات أن مفاوضات انتقاله للأهلي بدأت منذ فترة، ورحب على الفور بارتداء قميص الفريق، ووجه الشكر لمجلس الإدارة والجهاز الفني اللذين تمسكا بضمه لصفوف الفريق.

وقال محمود الزيات إن اللعب للأهلي شرف كبير، وإنه فخور للغاية بأن يصبح فردا من منظومة النادي، مشيرا إلى أن الانضمام لنادي البطولات والإنجازات كان خطوة مهمة في مسيرته، وهو يطمح لتحقيق الألقاب وكتابة تاريخ كبير على الصعيدين المحلي والقاري، مشددا على أن الفريق لن يفرط في الفوز بالبطولات.

وأضاف محمود الزيات أنه يشعر بأجواء مميزة للغاية خلال التدريبات في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز الفني واللاعبين، وهو يشعر بتفاؤل كبير لتقديم موسم مميز مع الأهلي والمنافسة على كل البطولات التي يشارك بها الفريق خلال الفترة القادمة.

وتحدث الزيات عن المنافسة في الموسم الجديد، مشيرا إلى وجود حوالي 6 فرق قادرة على تقديم عروض قوية والمنافسة بشدة على التتويج بالألقاب، وأن الفوز بالبطولات يحتاج إلى شهور طويلة من الجهد والتعب والتركيز والأداء القوي في التدريبات والمباريات.

ولفت إلى أن أشرف توفيق المدير الفني للفريق حريص على الاهتمام بكافة التفاصيل من أجل تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا للمنافسات الصعبة.

وأكد الزيات أنه يتطلع للعب أمام جماهير الأهلي، خاصة إنها تمثل عنصر القوة الذي يلهب حماس اللاعبين، وتعهد بأن يبذل أقصى ما لديه من أجل المساهمة في الفوز بالبطولات خلال المواسم المقبلة.


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