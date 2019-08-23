بقميص أبيض وماكياج خفيف.. هيدي كرم تبهر متابعيها على انستجرام

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة سيلفي جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وحلت هيدي كرم بإطلالة جذابة بارتدائها قميصا أبيض مع صبغ شعرها الذي اسدلته على وجهها، مع وضع ماكياج خفيف وأحمر شفاه.



ولقيت صورة هيدي كرم إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.



يذكر أن احدث أعمال هيدي كرم كان مسلسل "الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد.



وشارك في بطولة المسلسل ناهد السباعي، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي، وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.