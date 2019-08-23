ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكياج على البحر.. أسما شريف منير تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:34 م
آية التيجي
نشرت ابنة شريف منير أسما شريف منير صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي تضع المكياج أمام البحر من داخل غرفتها المطلة على منظر البحر الخلاب.

وعلقت أسما شريف منير على صورتها "إنه الصباح بالنسبة لي"، وقد ارتدت أسما شريف منير تيشرت أسود بنص كوم، مع بنطال باللون الأسود.

وتركت أسما شريف منير شعرها منسدلا عبر كتفيها لتبرز أناقتها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث أبرزت لون عينيها بالكحل الأسود، مع الماسكرا، اختارت أحمر الشفاه باللون الروز الفاتح.

ولم تتكلف أسما شريف منير في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع أسورة على يديها وقلادة حول عنقها من نفس اللون.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أسود وإكسسوارات فرعونية.. كارمن سليمان تبهر متابعيها

بفستان طويل وتربون.. أسماء شريف منير تبرز أنوثتها على الإنستجرام

بـ توب كت.. نيرمين الفقي تبرز أنوثتها على إنستجرام

بلوزة من قشر السمك وهوت شورت.. نوال الزغبي في إطلالة جذابة

بفستان قصير كحلي كت.. منة عرفة جمالها وأنوثتها بـ إطلالة جريئة

بـ مايوه ذهبي.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بـ إطلالة جريئة

ترشيحاتنا

الاعلى للإعلام يستدعي ريهام سعيد بسبب حلقة السمنة

مصر وأفريقيا.. دولة افتتحت سفارتها فى عهد الرئيس السيسي بعد غلق 15 عاما

ضاحي خلفان يكشف علاقة الإخوان بهروب هادي من قصر الحكم في صنعاء

أسباب الدوخة المستمرة .. صداع ومشاكل الأذن وسرطانات

نتحدى محمد صلاح .. أوباميانج: انتظروا هجوما ثلاثيا قويا في أرسنال

خليفة أجيرى.. حسن شحاتة يقترب والبدرى يتمسك بفرصة تدريب منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور