مكياج على البحر.. أسما شريف منير تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

نشرت ابنة شريف منير أسما شريف منير صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي تضع المكياج أمام البحر من داخل غرفتها المطلة على منظر البحر الخلاب.



وعلقت أسما شريف منير على صورتها "إنه الصباح بالنسبة لي"، وقد ارتدت أسما شريف منير تيشرت أسود بنص كوم، مع بنطال باللون الأسود.



وتركت أسما شريف منير شعرها منسدلا عبر كتفيها لتبرز أناقتها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث أبرزت لون عينيها بالكحل الأسود، مع الماسكرا، اختارت أحمر الشفاه باللون الروز الفاتح.



ولم تتكلف أسما شريف منير في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع أسورة على يديها وقلادة حول عنقها من نفس اللون.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..