ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتحدي محمد صلاح.. اوباميانج: انتظروا هجوم ثلاثي قوي في أرسنال

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:22 م
أوباميانج ومحمد صلاح
أوباميانج ومحمد صلاح
نور عادل
أكد الجابوني بيبر ايمريك اوباميانج مهاجم فريق ارسنال الانجليزي، على أن ثلاثي هجوم الجانرز قادر على منافسة ثلاثي هجوم ليفربول المكون من المحترف الدولي محمد صلاح وفيرمينيو وساديو ماني.

وقال أوباميانج في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، ان الموسم الماضي ليفربول لعب بثلاثي هجومي قوي وقدموا شكلا مميزا جدًا.

وأشار أوباميانج في تصريحاته، إلى أنه يعتقد أن ثلاثي هجوم أرسنال قادر على ان يفعل مثل هذا التألق هذا الموسم.

وأضاف: "أرى العديد من الأمور المتشابهة بيننا، أنا وبيبي نتمتع بالسرعة، مثل ماني وصلاح، في الوقت الذي يتحكم فيه لاكازيت بالكرة بشكل مميز، مثلما يفعل فيرمينو، لذلك نعم نحن متكافئون".

وفي الوقت الحالي تشارك فريقا ليفربول وآرسنال في صدارة جدول ترتيب بريميرليج، بـ6 نقاط من الفوز في الجولة الاولى والثانية بالدوري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاكازيت يقود هجوم آرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

يرفض الإعارة..رئيس الأهلي يكلف عبد الحفيظ بملف حسين السيد

رغم الانتقادات .. ريهام سعيد تواصل الهجوم على مرضى السمنة: انتم عبء على الدولة ومنظركم وحش

خزينة الاسرار والمواثيق.. دير سانت كاترين ثاني اقدم مكتبة مخطوطات بالعالم..صور

أول تحرك من البرلمان ضد ريهام سعيد بسبب حلقة السمنة

تزوجت 7 مرات .. 8 معلومات عن سوسن بدر بعد تصدرها جوجل

ضبط عنصر إجرامي بـ 2 طن بانجو في الإسماعيلية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور