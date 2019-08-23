نتحدي محمد صلاح.. اوباميانج: انتظروا هجوم ثلاثي قوي في أرسنال

أكد الجابوني بيبر ايمريك اوباميانج مهاجم فريق ارسنال الانجليزي، على أن ثلاثي هجوم الجانرز قادر على منافسة ثلاثي هجوم ليفربول المكون من المحترف الدولي محمد صلاح وفيرمينيو وساديو ماني.



وقال أوباميانج في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، ان الموسم الماضي ليفربول لعب بثلاثي هجومي قوي وقدموا شكلا مميزا جدًا.



وأشار أوباميانج في تصريحاته، إلى أنه يعتقد أن ثلاثي هجوم أرسنال قادر على ان يفعل مثل هذا التألق هذا الموسم.



وأضاف: "أرى العديد من الأمور المتشابهة بيننا، أنا وبيبي نتمتع بالسرعة، مثل ماني وصلاح، في الوقت الذي يتحكم فيه لاكازيت بالكرة بشكل مميز، مثلما يفعل فيرمينو، لذلك نعم نحن متكافئون".



وفي الوقت الحالي تشارك فريقا ليفربول وآرسنال في صدارة جدول ترتيب بريميرليج، بـ6 نقاط من الفوز في الجولة الاولى والثانية بالدوري.