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أخبار العالم

الجيش الليبي يدمّر مخزن طائرات مسيرة بمصراتة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:14 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
أ ش أ

دمر الجيش الوطني الليبي اليوم /الجمعة/ ورشة صيانة وإصلاح طائرات تتمركز فيها طائرات قتالية وأخرى مسيرة تم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد قواته بمصراته .

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة- وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- "إن سلاح الجو استهدف عددا من مواقع الميليشيات في مختلف الجبهات، ومن بينها مستودع يضم ورشة صيانة وإصلاح الطائرات بمصراتة، تتمركز فيه طائرات قتالية وطائرات مسيّرة يتم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد الجيش الليبي"، موضحا أن سلاح الجو دمر الهدف، وقضى على ما يحويه من طائرات، محذرا من أن اليد الطويلة لسلاح الجو ستستهدف الخونة والعملاء.

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