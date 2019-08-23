أهلي ٢٠٠١ يفوز على سموحة في افتتاح بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي (مواليد ٢٠٠١) فوزًا مثيرًا على ضيفه سموحة بهدف دون رد، جاء في اللحظات الأخيرة للمباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: حمزة علاء.



الدفاع: عمر حجاج – هاني عمرو – معاذ أنور – محمد أشرف.



الوسط: أحمد نبيل “كوكا” – عربي بدر – محمد سلامة – حمادة الفيل – عمر رزق.



الهجوم: محمد ياسر.



وفي الشوط الثاني، شارك حسام ياسين بدلًا من محمد سلامة، ويوسف الشوه بدلًا من عمر حجاج، وطه محمود بدلًا من معاذ أنور.



الأهلي واجه سوء توفيق كبير خلال المباراة، حيث أهدر العديد من الفرص المحققة لتسجيل هدف التقدم خلال الشوط الثاني، كما أخفق بعدها محمد أشرف، الظهير الأيسر، في تسديد ركلة جزاء، التي تصدى لها حارس سموحة على مرتين؛ حيث ارتدت من يده ليوسف الشوه الذي سددها مجددًا ولكن الحارس تصدى لها مرة أخرى.



وعقب نزوله بديلًا، ومن أول لمسة نجح طه محمود لاعب وسط الأهلي في تسجيل هدف الفوز بتسديدة رائعة بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ٤٤، ليمنح الأهلي فوزًا ثمينًا في افتتاح مشواره بالبطولة.



بهذا الفوز، اقتنص الأهلي أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد، ليبدأ الدفاع عن لقبه مبكرًا علمًا بأنه يحل ضيفًا على الزمالك يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج – مديرًا فنيًا، وأحمد عبد الظاهر – مدربًا عامًا، وممدوح عبيد – مدربًا، وتامر دسوقي – مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد – المدير الإداري، ومحمد إمام – طبيب الفريق.