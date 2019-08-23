حقيقة وجود أفعال تحجب الرزق.. أمين الفتوى يوضح.. فيديو

تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا من سائل يقول " هل توجد أفعال تحجب الرزق".



أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأرزاق بيد الله، وليست بيد بني آدم، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، مضيفا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها.



أضاف أن الإنسان يتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار وصلة الأرحام والصدقات ويلجأ إلى الله بالدعاء ويرضى بما قسمه الله له.