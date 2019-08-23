ولي عهد النرويج يتعرض لموقف محرج من محجبات داخل مسجد.. صور

تعرض "هاكون" ولي عهد النرويج إلى موقف محرج خلال زيارته لمسجد مركز النور الإسلامي الذي واجه هجوما إرهابيا بـ "باروم" يوم الخميس الماضي.



ووفقًا لصحيفة "norgepaarabisk" ظهر ولي عهد النرويج وهو يحاول مصافحة إحدى المحجبات إلا أنها رفضت مصافحته وفقًا لتعاليم الاسلام، لتثير تلك الصورة ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وكان "هاكون" مد يده لمصافحة السيدات التي ترتدي الحجاب بالمسجد إلا أنهن رفضن مصافحته باليد واكتفين بوضع أيديهن على صدرهن لتبادل التحية معه.



وبعد هذا الموقف طرحت الصحيفة سؤالا وهو هل يحق لتلك السيدات عدم مصافحة الرجال؟ أم أنه كان يجب المصافحة للمساواة والأخوة بين الجنسين.