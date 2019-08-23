افتتاح الدوري السعودي.. الهلال يسحق أبها 4-2.. فيديو

حقق فريق الهلال السعودي، فوزا سهلا على الفريق الصاعد حديثا "أبها" بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب جامعة الملك سعود في افتتاحية الدوري السعودي.



وافتتح الفريق الصاعد أبها، التهديف في الدقيقة 20، عن طريق فانيفا إيما إندرياتسيما ، بينما أدرك الهلال التعادل فى الدقيقة 39 عن طريق الدبابة الفرنسية جوميز، ونجح فى تسجيل الهدف الثاني أيضا فى الدقيقة 44.



وتمكن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من إحراز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 63، قبل أن يسجل سعد بقير الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، واختتم عمر خربين أهداف المباراة والهلال بتسجيل الرابع في الدقيقة 85.