طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الكيمياء وعلم النفس .. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 ، امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء ، وذلك من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرًا.



كما يؤدي طلاب الثانوية العامة ( الشعبة الادبية) اليوم ، امتحان الدور الثاني في مادة علم النفس والاجتماع ، وذلك أيضامن الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرًا.



ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيمتحنون الكيمياء اليوم 30256 طالب/ طالبة ، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيمتحنون علم النفس والاجتماع اليوم 4778 طالب/ طالبة



كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 4 طلاب، وفى مادة الفلسفة بإجمالى عدد 1 طالب.