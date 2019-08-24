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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الكيمياء وعلم النفس .. اليوم

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:41 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني
ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 ، امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء ، وذلك من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرًا.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة ( الشعبة الادبية) اليوم ، امتحان الدور الثاني في مادة علم النفس والاجتماع ، وذلك أيضامن الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرًا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيمتحنون الكيمياء اليوم 30256 طالب/ طالبة ، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيمتحنون علم النفس والاجتماع اليوم 4778 طالب/ طالبة

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 4 طلاب، وفى مادة الفلسفة بإجمالى عدد 1 طالب.

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