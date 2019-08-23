يخرج بديلا.. فريق كهربا يتأخر بهدفين فى الشوط الأول أمام ريو آفي

انتهت أحداث الشوط الأول بتأخر فريق "كهربا" ديسبورتيفو أفيس بهدفين أمام ريو آفي فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب دوس أركوس فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري البرتغالي.
وجاءت أهداف ريو آفي فى الدقيقة 10 ، 22 عن طريق مهدي طارمي.
مما دفع إيناسيو مدرب الزمالك السابق لإخراج كهربا فى الدقيقة 43 من الشوط الأول.
ويقود المصري محمود عبدالمنعم كهربا فريقه ديسبورتيفو أفيس في أول مباراة رسمية يخوضها ضد ريو آفي بعد حصوله على البطاقة الدولية المؤقتة، بعد أن رحل عن الزمالك بأزمة قانونية، بعدما دخل في نزاع مع إدارة النادي الأبيض حول صحة توثيق عقده وتوقيت توثيقه في اتحاد الكرة.