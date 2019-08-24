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توك شو

الديهي: اختيار مدينة بياريتز الفرنسية لعقد قمة السبع استراتيجي

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:10 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
توك شو
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الفرنسيين نجحوا في إثارة ذهن وسائل الإعلام العالمية تجاه مدينة "بياريتز" التي تقع على ساحل المحيط الأطلسي، بعد اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول السبع الصناعية الكبرى.

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة تن"، أنه من الممكن أن يكون سبب الاختيار استراتيجيا لم يعرفه أحد.

وأشاد الإعلامي نشأت الديهي، بما شاهده من رقي وحضارة في هذه المدينة، مضيفا:"كنت أتخيل أن مدينة "سوتشي" الروسية من أنقى الأجواء حول العالم ، ولكن بعدما ذهبت إلى بياريتز اكتشفت أن بها درجة نقاوة عالية أكثر من سوتشي".

وتابع الإعلامي نشأت الديهي:" الكثير من ملوك العالم جاءوا إلى هذه المدينة بهدف الاسترخاء والاستمتاع".

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