هاني شاكر يتألق فى حفله بمحكى القلعة.. صور

قدم أمير الغناء العربى هانى شاكر حفلًا ساهرا مساء الجمعة 23 أغسطس يتضمن نخبة مختارة من أعماله وسط مظاهرة حب وحفاوة بالغة.



وقد شاكر باقة من أعماله الجماهيرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى كان منها بلدى ، بحبك انا ، قبل اما اشوفك ، يا ريتنى ، وعد منى ، مشتريكى متبيعيش ، نسيانك صعب ، لو بتحب ، لسه بتسالى ، على الضحكاية الى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية منها من غير ليه مسا النور والهنا ، طاير يا هوا ، جانا الهوا .



احتشد آلاف الجماهير من مختلف الأعمار بمسرح المحكى لمتابعة الصورة التي التقطتها دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر لأحد مشاهد عظمة الابداع المصرى وكان بطلاها فريق كايرو باند بقيادة مؤسستاه العازفتان سما سليمان ( هارب ) – رانيا عمر ( فلوت ) وامير الغناء العربى هانى شاكر.



الحفل يأتي فى تقليد بدأ فى اشهر أغسطس منذ ٢٨ عام اعتادت خلاله الثقافة المصرية غرس نبتة جديدة فى الحصن الرابض على مدخل القاهرة الفاطمية لتزهر ألوان من الفنون تعمل على تطوير الوعي والارتقاء بالمشاعر والوجدان.