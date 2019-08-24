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رياضة

موقفي يختلف عنه.. معتز اينو: كهربا لا يريد الزمالك.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:30 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
محمد رشاد
قال معتز إينو نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، إن محمود عبد المنعم كهربا نجم أفيس البرتغالي الحالي لا يرغب في اللعب لنادي الزمالك مرة أخرى.

وأضاف معتز إينو في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر : "كهربا لا يرغب في اللعب للزمالك مرة أخرى وموقفي يختلف عن موقفه لأنه مازال لديه موسمين أو ثلاثة في عقده مع الزمالك ،بينما أنا كان عقدي منتهي مع الزمالك حين رحلت للاهلي وكثير من اللاعبين رحلوا عن الزمالك للأهلي وحققوا بطولات كثيرة".

واختتم إينو تصريحاته قائلًا :"هناك لاعبين كبار يتعاقد معهم الزمالك ولا يقدمون له شئ ويرحلون مثل محمد عنتر وحميد أحداد ، كذلك الحال فى النادي الاهلي لكن موقفى مختلف عن كهربا مع الزمالك".

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