انا صاحب الكورة.. تسعة أهداف دفعة واحدة وهاتك يا ضحك ..الأهلي يسجل أكبر فوز فى تاريخ مصر.. فيديو

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بالفوز بتسعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.



ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة"، تحليلًا فنيًا لمباراة الأهلي و اطلع بره، والتي شهدت فوز المارد الأحمر بتسعة أهداف مقابل لاشئ، سجل أهداف المارد الأحمر هاتريك لحسين الشحات وثنائية لكل من صلاح محسن وحمدي فتحي، وهدف لاحمد فتحي وهدف اللاعب مصطفى سالم بالخطأ فى مرماه بعد عرضية الانجولي جيرالدو.



ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي .



ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الأهلاوي فى الشارع عقب المباراة .



ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.