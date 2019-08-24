معرض تصويري حول حياة الملك توت عنخ آمون ومقبرته بالتشيك

شارك السفير سعيد هندام، سفير مصر لدى التشيك، فى إطلاق معرضًا تصويريًا بالمتحف الوطني التشيكي حول حياة الملك توت عنخ آمون ومقبرته، بداية من اكتشاف عالم الآثار "هاورد كارتر" للمقبرة عام 1922، مع مؤثرات تصويرية لفترة حكم الملك تشرح هذه الحقبة من التاريخ الفرعوني .



وأبرز المعرض الاستخدام الحديث لتكنولوجيا المرئيات والتصوير المجسم، حيث ساهم فى إعطاء دفعة كبيرة للاهتمام التشيكى بالسياحة الثقافية إلى مصر.



وألقى السفير المصرى كلمة وجه فيها الشكر للمتحف الوطني التشيكي على الاهتمام بالآثار المصرية، حيث تأتي هذه الفاعلية ضمن سلسلة من الأعمال تتم بالتعاون بين السفارة والمتحف، والتى من المقرر تتويجها فى يوليو 2020 بمعرض للآثار المصرية المكتشفة فى منطقة أبو صير.



ويذكر أنه قد شارك فى إطلاق المعرض كل من مدير عام المتحف "ميخائيل لوكاش"، وعالم الآثار التشيكى "ميروسلاف بورتا" الذى ترأس البعثة الأثرية التشيكية فى مصر، فضلًا عن الفريق الإيطالي الذى قام بتنظيم المعرض التصويري.