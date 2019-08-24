تعرف على سبب انسحاب تامر حسني من ذا فويس كيدز

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد إعلان الفنان تامر حسني، منذ أيام عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك، عن انسحابه من عضوية لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، ما جعل جمهوره يبحث حول اسباب الانسحاب المفاجئ.



وكشف مصدر مقرب من تامر حسني، لـ صدى البلد أن هناك سبب رئيسي لا يريد «تامر» أن يفصح عنه، بالإضافة إلى أنه قرر أن يتفرغ إلى عمله السينمائي، وتقديم فيلمين كل عام، ما جعله لا يستجيب إلى محاولات إدارة برنامج "ذا فويس كيدز" للعدول عن قرار الانسحاب، فاضطرت الإدارة للتعاقد مع محمد حماقي ليحل بدلًا منه.



وتفاعل جمهور برنامج المواهب الصغيرة "ذا فويس كيدز" مع قرار تغيير لجنة تحكيم البرنامج، بالسلب، حيث أعربوا عبر السوشيال ميديا عن رفضهم باللجنة الجديدة معلنين مقاطعتهم للبرنامج ورغبتهم في عودة تامر حسني وكاظم الساهر.



كان تامر حسني، قد أعلن عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك، عن انسحابه من لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" قبل عدة أيام قائلا: "لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لـ ذا ڤويس كيدز.. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة.. هتوحشوني جداااااااا.. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة.. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب..شكرا".