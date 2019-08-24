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رياضة

يوفنتوس يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بمواجهة بارما

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:51 ص
فريق يوفنتوس (أرشيفية)
فريق يوفنتوس (أرشيفية)
محمد السعيد
يحل فريق يوفنتوس ضيفا على نظيره بارما، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، في افتتاح منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019 - 2020.

ويسعى فريق يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي لتحقيق انطلاقة قوية بالفوز في لقاء اليوم، بينما يطمح بارما في تحقيق نتيجة إيجابية أمام اليوفي.

ويفقد يوفنتوس مدربه الجديد ماوريسيو ساري في مباراة اليوم، بسبب تعرضه لـ التهاب رئوي.

ونجح يوفنتوس في إبرام صفقات قوية خلال الصيف الحالي، حيث تعاقد مع أدريان رابيو وبوفون من باريس سان جيرمان، وأرون رامسي من آرسنال، ودي ليخت من أياكس أمستردام.

ويلتقي اليوم في نفس الجولة ايضا، نابولي مع فيورنتينا في تمام التاسعة إلا ربع على ملعب فلورانسا.

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