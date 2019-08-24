توافد زعماء وقادة الدول للمشاركة في قمة الدول السبع ..فيديو

توافد قادة وزعماء الدول المشاركة في قمة اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 لعام 2019، والتي تترأسها فرنسا وتستمر 3 أيام بمدينة بياريتز الفرنسية.





ويشارك في أعمال القمة 24 وفدا من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيسا وزراء اليابان وكندا والرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء ورؤساء حكومات جنوب إفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وإسبانيا والهند وأستراليا وشيلي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الدولة المضيفة مساء اليوم "السبت" القادة المشاركين على مأدبة عشاء.



