ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توافد زعماء وقادة الدول للمشاركة في قمة الدول السبع ..فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:53 ص
قمة الدول السبع
قمة الدول السبع
كـريـم الـخـطـيـب
توافد قادة وزعماء الدول المشاركة في قمة اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 لعام 2019، والتي تترأسها فرنسا وتستمر 3 أيام بمدينة بياريتز الفرنسية.

ويشارك في أعمال القمة 24 وفدا من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيسا وزراء اليابان وكندا والرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء ورؤساء حكومات جنوب إفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وإسبانيا والهند وأستراليا وشيلي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الدولة المضيفة مساء اليوم "السبت" القادة المشاركين على مأدبة عشاء.

وتناقش القمة قضايا الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف والأزمة الداخلية لمنطقة الساحل، وضرورة مواجهة منظمات الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتطرق للجرائم البيئية التي تضر بالكوكب وملف مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية ودعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسوية، ومحاربة العنف الجنسي، وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم، والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة خاصة في إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي.. بياريتز الفرنسية تستضيف القمة 44 لـ دول السبع G7

الرئيس السيسي يصل فرنسا غدا للمشاركة في اجتماعات قمة الدول الصناعية

السيسى يشارك فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 بفرنسا.. الأمن ومواجهة الإرهاب يتصدران أولويات بياريتز.. مكانة مصر الكبيرة ورئاستها للاتحاد الإفريقى تطرح مزيدا من ملفات القارة

الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع

مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع بفرنسا اليوم.. أبرز اهتمامات الصحف

السيسى يصل مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

ترشيحاتنا

شاهد.. أحدث ظهور لراندا البحيرى عبر إنستجرام

احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

مصر وأفريقيا.. زيارة تاريخية أحيت العلاقات مع تنزانيا.. تعرف عليها

موعد قمة ليفربول وارسنال فى الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

إيران تعلن إنتاج منظومة صواريخ جديدة لا شبيه لها في العالم

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

حرب شوارع.. مشاجرة جماعية دامية بالرشاشات في السعودية.. شاهد

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور