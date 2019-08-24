بعد ملابسها الجريئة المثيرة للجدل.. شاهد إطلالات فاطمة الصفى

تصدرت فاطمة الصفى الفنانة الكويتية مؤشر البحث جوجل بعد ما ظهرت بلوك جريء ومفاجئ يشبه إطلالات الفنانة الخليجية أحلام الشمسى.





وظهرت فاطمة الصفى فى مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام وهى ترقص فى شوارع باريس، مرتدية سترة قطنية باللون الكحلى ونسقت معها شورت جينز قصيرا وضيقا.





ولاقت فاطمة الصفى انتقادات من متابعيها واعتبروا ما ترتديه إطلالة جريئة، والبعض الآخر اعتبرها مشابهة تمامًا لإحدى إطلالات الفنانة أحلام.





واعتادت فاطمة الصفى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بالإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات، وكشفت صورها عن أنها من النجمات اللاتي يهتممن بالموضة والأزياء.





تعتمد فاطمة الصفى على التنوع بين الإطلالات المختلفة، فهى لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، وتظهر من حين لآخر بلوك جديد وغير تقليدي.



