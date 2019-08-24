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فن

محمد عساف يشعل الأجواء فى آخر حفلاته.. شاهد

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:54 ص
محمد عساف
محمد عساف
القسم الميدانى
نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو من اخر حفلاته.

وعلق عساف على مقطع الفيديو قائلا: "بحضور تجاوز 20 ألف محب...منظر بيشرح القلب".

وأبدى متابعو محمد عساف حبهم الشديد له، وجاءت تعليقاتهم عل النحو التالى:
فعلا منظر يجنن بستاهل أبو العساسيف هالمحبة
من أحلى الحفلات روحتها أنا
انبسطنا كتير بحضورك كان حفل مميز ورائع
الف مبروك نجاح الحفل الخرافى

يذكر أن محمد عساف فاز في برنامج اكتشاف المواهب "ارب ايدول" الموسم الثاني وتم طرح أول ألبوم غنائي في عام 2013 بعنوان الغربة واخر اعماله البوم بعنوان "ماوحشناك" تم طرحه في عام 2017.

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