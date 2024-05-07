نقيب الصحفيين: إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في حق الفلسطينيين

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن التهديد الصهيوني بمجزرة على حدود مصر بمثابة اعتداء على الأمن القومي المصري، ولا بد من التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني.

أضاف نقيب الصحفيينفي تصريحات تلفزيونية عبر برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، أن إسرائيل تقوم بجريمة ضد الإنسانية، في حق الفلسطينيين.

وتابع خالد البلشي أننا فوجئنا هذا الصباح باختراق جيش العدو معاهدة السلام، بعد اختراق رفح ورفع العلم الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني، وهو بمثابة إعلان حرب من جانبهم، لأنه يمثل خرقا واضحا لمعاهدة السلام، ويجب أن يكون هناك وقفة واضحة.

تطور من عدوان على شعب شقيق إلى عدوان على الأمن القومي المصري

وأوضح نقيب الصحفيين أن الخرق الحقيقي، تطور من عدوان على شعب شقيق إلى عدوان على الأمن القومي المصري. واختتم خالد البلشي :"أدرك فداحة الحرب ولكن هناك محددات يجب الحفاظ عليها وعدم تخطيها، ونقابة الصحفيين طالبت بسلسلة إجراءات دبلوماسية مع من يعتدي على أمننا القومي".