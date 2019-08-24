تحرك برلماني جديد ضد ريهام سعيد بسبب تجاوزات حلقة السمنة

أشادت النائبة منى منير، بسرعة تحرك المجلس القومي للمرأة، للرد على تجاوزات الإعلامية ريهام سعيد ضد السيدات المصريات، وتقدمه بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام تطالب بالتحقيق في هذه التجاوزات.





وأكدت النائبة منى منير ، في بيان، أن هناك غضبًا كبيرًا من المواطنين بسبب تصريحات ريهام سعيد المتجاوزة التي افتقدت المهنية واللباقة، مما يتطلب معه اعتذار هذه الإعلامية بشكل مباشر، بجانب الخضوع للتحقيق من الجهات المعنية بتنظيم الإعلام في مصر.





وطالبت النائبة منى منير ، المجلس الأعلى للإعلام، بوقف الإعلامية عن العمل؛ جراء هذه المخالفة حتى تكون عبرة للإعلاميين في ضرورة التعامل المهني واحترام الجمهور المخاطب.





وتبحث لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرارات التى اتخذتها نقابة الإعلاميين ضد الإعلامية ريهام سعيد.

كانت نقابة الإعلاميين أرسلت خطابا بالقرارات التى اتخذتها ضد الإعلامية ريهام سعيد لعدم قيدها بجداول النقابة.

وأصدر مجلس النقابة الإعلاميين مساء أمس، الأربعاء، قرارا بوقفها عن العمل لحين تقنين أوضاعها، بالإضافة إلى إبلاغ النيابة العامة لقيامها بالعمل بدون تصريح.

يشار إلى أن الإعلامية ريهام سعيد أساءت من خلال برنامج "صبايا الخير" إلى السيدات المصريات وصدر منها ألفاظ وعبارات وأوصاف لا تليق وتحمل إهانة وتمييزا ضد المرأة المصرية.