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السعودية تشترط تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة لممارسة المهنة من أول سبتمبر المقبل

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:20 ص
وزارة العمل والتنمية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
هيثم سعد الدين
حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عددا من الشروط لتسجيل المحاسبين الوافدين لدى هيئة المحاسبين القانونيين بالمملكة ، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر 2019.

واشترطت الوزارة علي المحاسب الوافد تسجيل نفسه لدى الهيئة ، فضلا عن وجوب حصول ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة وإصدار أو تجديد رخص العمل، وذلك في إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة بالمملكة.

تلقيت وزارة القوى العاملة ، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية بالرياض، حيث أشار الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة ، إلي أن تطبيق التسجيل المهني للعاملين الوافدين بمهن المحاسبة للحصول على الاعتماد من قبل هيئة المحاسبين القانونيين يتم اعتبارا من أول يوم من العام الهجري الجديد 1441.

وقال : إن الإجراء الجديد يشتمل على التدقيق على العاملين بمهنة المحاسبة وفحص الشهادات والترخيص عن طريق الرابط الإلكتروني مع هيئة المحاسبين القانونيين لإصدار التأشيرات والترخيص ، فضلا عن وجوب حصول ممارس مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة وإصدار أو تجديد رخص العمل.

وأوضح أن المهن المستهدفة هي : مدير إدارة المراجعة الداخلية، ومحاسب تكاليف ، ومراجع داخلي ، ومدقق حسابات ، ورئيس برامج التدقيق الداخلي، ومراقب مالي ، ومدير الإدارة العامة للمراجعة، وفني تدقيق حسابات، وكاتب تكاليف، ومدير إدارة الزكاة والضرائب، ومدير حسابات وميزانية، ومحاسب عام ، ومراجع مالي أول ، ومدير إدارة التقارير المالية ، وفني حسابات كلفة ، ومشرف مراجعة مالية ، ومدير شئون مالية ومحاسبة ، وفني حسابات عام ، وكاتب مالية.

ويتعين على من يرغب بالتقدم لطلب التسجيل المهني زيارة موقع الخدمات الالكترونية لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بعد الاطلاع على الشروط ومن ثم التسجيل.

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