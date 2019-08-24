هند الحناوى تقصف جبهة أحمد الفيشاوي بعد اتهامه لها بـ السكر

نشرت هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ، منشورا مطولا بالإنجليزية ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعلق فيه على الواجبات الأبوية ورعاية الأطفال، على خلفية أزمة ابنتها لينا الفيشاوي مع أبيها، لعدم رعايته لها وتسديد نفقتها.





وكتبت هند الحناوي، في منشورها أن رعاية الطفل في الحياة تمثل الأبوة، فالطفل بحاجة إلى أشخاص يعتمد عليهم في الأوقات الصعبة ومشاركته الأوقات الرائعة، فهذه هي الأبوة، مشيرة إلى أن تلك الرعاية من الممكن أن توفرها الأم أو الأب بالتبني أو الجدة أو عمة أو أب.





وأضافت هند الحناوي، أنه في حالة وجود أب مهمل أو مسيء فإنه يؤثر عليهم مدى الحياة، لافتة إلى أنه لا يوجد أب مثالي ولن يقوم أي إنسان بعمل القرار الصحيح من أجل صحة أطفاله، لذلك لابد أن يتم التواجد من الأجل الطفل، متسائلة حول الآباء الذين في الخارج، هل كانوا متواجدين من أجل أطفالهم.





يأتي ذلك بعد اشتعال أزمة أحمد الفيشاوي وابنته لينا، التي تستكمل تعليمها في لندن، في حين أن أبيها لم يقم بسداد النفقات والمصروفات، وامتدت تلك الأزمة للقضاء الذي حكم بحبس الفيشاوي الصغير شهرا لعدم سداد النفقة.



