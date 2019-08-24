ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو قلق من عزله عن رئاسة الليكود

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:19 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
سمر صالح
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قلق من وجود مساع داخل "الليكود" لعزله عن زعامته في حالة خسارة الحزب للانتخابات المقبلة.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو حذّر قادة الحزب خلال اجتماعه بهم من أن منافسه زعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني جانتس، لا يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة تضم الليكود.

وتتوقع استطلاعات إمكانية حصول كتلة اليمين والأحزاب الحريدية على 55 – 57 مقعدا من 120 مقعدا في الكنيست، وحصول كتلة اليسار - وسط والأحزاب العربية على 53 – 55 مقعدا، فيما يبقى حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة غانتس أفيجدور ليبرمان، هو بيضة الميزان التي قد تحسم هوية رئيس الوزراء المقبل.

وحسم نتنياهو حسم اتجاه الحزب بتعزيز قوته حتى على حساب شركائه في الائتلاف الحكومي عبر حض اليمينيين للتصويت لحزب الليكود فقط، وليس للأحزاب الأخرى المشاركة في كتلة اليمين وذلك بعد لقائه قادة الليكود.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس حراك إسرائيل السياسي.. عودة إيهود باراك لخوض الانتخابات القادمة.. هروب نتنياهو من المحاكمة بمبادرة تحالف مع جانتس تشمل إلغاء الانتخابات.. وتراجع اليمين الإسرائيلي

كواليس انتخابات إسرائيل الجديدة.. تقدم طفيف لحزبي نتنياهو وليبرمان.. تحالف حزبي العمل وميرتس.. معسكر الوسط يسار يفشل فى تشكيل الحكومة المقبلة.. وشيلي يحيموفيتش تتراجع عن خوض الانتخابات

بعد الانتهاء من القوائم الانتخابية بـ إسرائيل.. القائمة العربية المشتركة تتقدم رسميًا لـ انتخابات الكنيست الـ22.. توقعات بفوز نتنياهو على جانتس.. و50% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل حكومة وحدة

47 يوما على انتخابات إسرائيل.. تفاصيل القوائم النهائية لـ أحزاب تل أبيب.. 32 حزبا يتنافسون على 120 مقعدا بـ الكنيست الـ22.. توقعات بفوز 9 فقط.. والليكود وحزب الجنرالات والقائمة المشتركة الأبرز

الحراك السياسي الإسرائيلي خلال 24 ساعة.. حزب العمل يرفض الانضمام لحكومة نتنياهو.. ليبرمان يطمح في منصب رئيس الوزراء.. تحالف نهائي لـ ميرتس مع إيهود باراك.. وتوقعات بتراجع جانتس

انتخابات إسرائيل 2019..نتنياهو يتعهد بعدم التحالف مع اليسار..ليبرمان يعاند ويعتزم مساندة جانتس لرئاسة الحكومة.. الاخير يتوعد باغتيال قادة حماس لكسب اليمين.. وتوقعات بتعذر تشكيل حكومة تل أبيب الجديدة

ترشيحاتنا

بسبب التهكم على المرأة.. تامر أمين يلحق بريهام سعيد أمام الأعلى للإعلام

التعليم تعلن موعد بدء العام الدراسى الجديد

يمتلك 100 مليون جنيه من السرقة.. مقتل مسجل خطر فى مطاردة مع الشرطة بالدقهلية

بـ مايو بينك وقبعة.. شاهد أحدث ظهور لـ ليلى علوى على انستجرام

بينهم مسئولة بالتعليم.. إحالة المتهمين في قضية تزوير امتحانات أولى ثانوي للجنايات

متزعلوش مني.. جهاد جريشة يعتذر لـ جماهير الأهلي لهذا السبب ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البابيون.. زوجة تامر حسنى بـ القميص الأبيض ..صور

مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل