الفوز الرابع.. منتخب مصر لكرة الطائرة يسحق المكسيك في كأس العالم ويتصدر مجموعته

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة الطائرة، الفوز علي منافسه المكسيك اليوم السبت، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 21 حتى 30 أغسطس.





ونجح منتخب مصر لكرة الطائرة في تحقيق الفوز أمام ألمانيا بنتيجة 3-2 والفوز أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 ،و الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 3/2 .





ويحتل منتخب مصر لكرة الطائرة المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة التى تضم اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك وحسم الفراعنة الصغار التأهل لدور الـ16 من البطولة العالمية .



