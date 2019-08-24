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رياضة

الفوز الرابع.. منتخب مصر لكرة الطائرة يسحق المكسيك في كأس العالم ويتصدر مجموعته

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:51 م
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين لكرة الطائرة
عبدالله هشام
حقق منتخب مصر للناشئين لكرة الطائرة، الفوز علي منافسه المكسيك اليوم السبت، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 21 حتى 30 أغسطس.

ونجح منتخب مصر لكرة الطائرة في تحقيق الفوز أمام ألمانيا بنتيجة 3-2 والفوز أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 ،و الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 3/2 .

ويحتل منتخب مصر لكرة الطائرة المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة التى تضم اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك وحسم الفراعنة الصغار التأهل لدور الـ16 من البطولة العالمية .

وتضم قائمة منتخب مصر في هذه البطولة كلا من اللاعبين، محمد علوان وعمر دياب وأحمد عبد العظيم مروان النجار وعبدالرحمن الحسيني وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان.

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