شاهد.. رانيا يوسف ترقص مع مصطفي فهمي علي أغاني العسيلي

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي وترقص علي انغام انا ابن مصر لـ محمود العسيلي .وظهرت رانيا يوسف وهي ترقص علي اغنية انا ابن مصر لمحمود العسيلي مع الفنان الكبير مصطفي فهمي كما رقصا على انغام اغنية" الهوا يا اللي طاير من الهوا " للفنانة اللبنانية فيروز من داخل احد الحفلات.ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "ربنا يسعدك " و "عصير الجمال رانيا يوسف.