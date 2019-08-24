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فن

شاهد.. رانيا يوسف ترقص مع مصطفي فهمي علي أغاني العسيلي

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:06 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
مصطفى كرم
نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي وترقص علي انغام انا ابن مصر لـ محمود العسيلي .

وظهرت رانيا يوسف وهي ترقص علي اغنية انا ابن مصر لمحمود العسيلي مع الفنان الكبير مصطفي فهمي كما رقصا على انغام اغنية" الهوا يا اللي طاير من الهوا " للفنانة اللبنانية فيروز من داخل احد الحفلات.

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "ربنا يسعدك " و "عصير الجمال رانيا يوسف.

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