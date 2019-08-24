الرقابة الادارية تلقى القبض على رجل أعمال عرض رشوة 250 ألف جنيه لتسهيل صرف مستحقاته





اضافة الى سماحه بالإفراج عن ٣٠ طنا من المواد الكيماوية المخالفة وقيمتها مبلغ ٢ مليون جنيه وسبق توريدها من الشركة.





تم التحفظ على المواد الكيماوية لعدم مطابقتها المواصفات ومخالفتها امر التوريد، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.



القت هيئة الرقابة الادارية القبض على صاحب احدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، اثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن، وذلك مقابل تسهيله للشركة بصرف مستحقاتها لدى المعهد، والتي تقدر قيمتها بحوالي 11 مليون جنيه.