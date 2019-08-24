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حوادث

الرقابة الادارية تلقى القبض على رجل أعمال عرض رشوة 250 ألف جنيه لتسهيل صرف مستحقاته

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:14 م
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
ابراهيم مصطفى
القت هيئة الرقابة الادارية القبض على صاحب احدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، اثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن، وذلك مقابل تسهيله للشركة بصرف مستحقاتها لدى المعهد، والتي تقدر قيمتها بحوالي 11 مليون جنيه.

اضافة الى سماحه بالإفراج عن ٣٠ طنا من المواد الكيماوية المخالفة وقيمتها مبلغ ٢ مليون جنيه وسبق توريدها من الشركة.

تم التحفظ على المواد الكيماوية لعدم مطابقتها المواصفات ومخالفتها امر التوريد، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

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