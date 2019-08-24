بمشاركة نجم ستار اكاديمي .. ختام مهرجان الأقوى بالساحل الشمالي

اختتمت فعاليات أولى مسابقات الأقوى (the strongest) والتي أقيمت على شاطئ مارينا 2 العلمين في البحيرة المستديرة والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية وجهاز القرى السياحية وشركة التعمير والتنمية السياحية (إدارة ماريانا العلمين).





شهد المهرجان مسابقات رياضية وترفيهية للياقة البدنية للرجال والسيدات والأطفال وبعض الألعاب الترفيهية الشاطئية لجميع فئات العائلة، وفي ختام المهرجان قام مسئولي وزارة الرياضة وإدارة مارينا العلمين بتقديم الجوائز للفائزين في المسابقة وسط حشد جماهيري كبير للمطالبة بتكرار المهرجان الرياضي أسبوعيا.





كما شهد المهرجان مشاركة نجم ستار أكاديمي 6 الأردني ناصر أبو لافي وقام بالتقديم والتعليق على فعاليات المسابقة وتقديم بعض شهر أغانيه.



