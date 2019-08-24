ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة نجم ستار اكاديمي .. ختام مهرجان الأقوى بالساحل الشمالي

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:01 م
صدى البلد
ريهام بكير
اختتمت فعاليات أولى مسابقات الأقوى (the strongest) والتي أقيمت على شاطئ مارينا 2 العلمين في البحيرة المستديرة والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية وجهاز القرى السياحية وشركة التعمير والتنمية السياحية (إدارة ماريانا العلمين).

شهد المهرجان مسابقات رياضية وترفيهية للياقة البدنية للرجال والسيدات والأطفال وبعض الألعاب الترفيهية الشاطئية لجميع فئات العائلة، وفي ختام المهرجان قام مسئولي وزارة الرياضة وإدارة مارينا العلمين بتقديم الجوائز للفائزين في المسابقة وسط حشد جماهيري كبير للمطالبة بتكرار المهرجان الرياضي أسبوعيا.

كما شهد المهرجان مشاركة نجم ستار أكاديمي 6 الأردني ناصر أبو لافي وقام بالتقديم والتعليق على فعاليات المسابقة وتقديم بعض شهر أغانيه.

يأتي ذلك ، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة مارينا العلمين برئاسة الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، والذي يدعم الاستغلال الأمثل لإمكانيات مارينا العلمين في الرياضات البحرية والشاطئية والصيفية وأيضًا وتوفير التنمية المطلوبة والمسابقات والمنافسات الرياضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زعزوع: الحكومة وافقت على إعادة ضخ 500 مليون جنيه لتطوير مارينا.. والعلمين منجم مصر السياحي

وزارة الشباب وإدارة مارينا العلمين يختتمان مهرجان الأقوى بالساحل الشمالي.. صور

ترشيحاتنا

بعد إقراره من الرئيس السيسي.. 20 معلومة عن قانون المعاشات الجديد

عنصرية وكاذبة ومدعية مرض.. نجوم أعلنوا الحرب على ريهام سعيد بسبب أزمة السمنة

التعليم: 2 ثانوي العام القادم سنة نقل عادية

شيرين رضا تكشف عن كارثة بيئية على طريق أهرامات أبو صير

بـ فستان اورانج منقوش.. رانيا يوسف تثير الجدل برقصة على أغنية أنا ابن مصر

مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة نجم ستار اكاديمي .. ختام مهرجان الأقوى بالساحل الشمالي

دايما شيك وانيقة.. درة تبهر جمهورها بجامب سوت سواريه

قمر وزي العسل.. عبير صبري بملابس تبرز جمالها بدون مكياج على الشاطئ