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رياضة

بعد حديث عمرو الجنايني.. محمد الطويلة يقاطع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:02 م
محمد الطويلة رئيس
محمد الطويلة رئيس اللجنة المفوضة
ريهام بكير
عقب محمد الطويلة رئيس اللجنة المفوضة من قِبل الجمعية العمومية على ما دار في المؤتمر الصحفي الذي عقده عمرو الجنايني ولجنته اليوم - السبت - بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة على تأكيده برفض الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم لهذه اللجنة وعدم التعامل معها.

وأعرب الطويلة عن إندهاشه من تصريح عمرو الجنايني بأن وزير الشباب والرياضة قد صرح في حديثه مع محمد الطويلة وتأكيده حول رغبة الدولة في تعظيم دور الجمعية العمومية وشرعيتها.

وأضاف الطويلة إننا ننتظر رد وزير الشباب والرياضة على هذا التجاوز من عمرو الجنايني قبل أن نقوم بتحرير دعوة قضائية أمام مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية المصرية لإسقاط هذه اللجنة التي جائت بنفس المنهج القديم القائم على الأستحواذ والهيمة والسيطرة وإستخدام (فزاعة الفيفا).

وإختتم الطويلة تصريحاته موجهًا حديثه لعمرو الجنايني بقوله "الأستاذ عمرو .. بداية سيئة" ، وأضاف أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل وترفض التعامل مع لجنتكم منقوصة الأهلية والشرعية.

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