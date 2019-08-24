شاهد.. هدف عالمى لـ محمد صلاح فى شباك أرسنال

أحرز محمد صلاح، الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليفربول فى شباك الآرسنال من عمر الشوط الثاني، فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً علي ملعب آنفيلد فى الجولة الثالثة ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .





وجاء هدف ليفربول الثالث فى الدقيقة 58 عن طريق صلاح بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله لينطلق بسرعته من الطرف الأيمن ويتوغل ويسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور .





وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 41 عن طريق ماتيب بعد تنفيذ ركنية ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .



