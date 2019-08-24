الصحة تعلن موعد التدشين الرسمي لـ التأمين الصحي الشامل في بورسعيد .. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التدشين الرسمي لمنظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد خلال أيام قليلة، ويتم العمل على تجهيز محافظة السويس ثاني محافظة منفذة للمنظومة.



وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا نضمن جودة الخدمات الطبية المطبقة في منظومة التأمين الصحي الشامل.



وتابع خالد مجاهد: "مدير منظمة التأمين الصحي أكد أن الخدمات الصحية في مصر والقيادة السياسية حريصة على توفير الخدمات الصحية ليس للغناء ولكن لجموع المصريين".



وأكمل خالد مجاهد:" مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ويذكر أن مبادرة القضاء على فيروس سي بداية من المسح والعلاج والفحوصات تكلفت 260 مليون دولار ولكن علاج المرضى بعد إصابتهم تكلفنا 480 مليون دولار".

