أسقف الوادي الجديد يترأس اجتماع الخدام الشهري بمقر المطرانية

ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد اجتماع الخدام الشهري بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية، وذلك بحضور آباء الكنيسة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات.



وكان الأنبا أرسانيوس قد ترأس صلوات عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية بالخارجة وشارك معه في الصلاة آباء الكنيسة وخورس الشمامسه وشعب الكنيسة.



بينما صلى عشية عيد إصعاد جسد السيدة العذراء مريم بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية بالخارجه وشارك معه في الصلاة آباء الكنيسة وخورس الشمامسه وشعب الكنيسة.



وتحدث الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد بكلمة روحية حول فضائل السيدة العذراء والدروس المستفادة من حياتها .



