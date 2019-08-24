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رياضة

النجم الساحلي يوضح وجود 13 لاعباً فقط في قائمة الفريق أمام كوناكري

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:46 م
النجم الساحلي
النجم الساحلي
حسن العمدة
كشف قيس عاشور المتحدث باسم نادي النجم الساحلي التونسي كواليس مشاركة فريقه أمام هافيا كوناكري الغيني بـ 13 لاعباً فقط خلال المباراة.

وقال ""عاشور" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "القائمة الأولية لفريق النجم في البطولة تضم 17 لاعبًا، لم نكن نعلم أننا سنخوض الدور التمهيدي بسبب التغيير الواقع على نظام المشاركة في البطولة".

وتابع: "فوجئنا بمشاركتنا في البطولة من الدور الأول للمسابقة، في مباراة كوناكري الغيني كنا عبارة عن 11 لاعباً في أرض الملعب وعلى دكة البدلاء تواجد حارس مرمى ولاعب بديل فقط، قمنا بإشراكه في الدقائق الأخيرة من المباراة".

واختتم: "بغض النظر عن النتيجة وفوزنا بسبعة أهداف إلا أن فريق كوناكري قدّم أداءً محترماً للغاية، النجم ظهر بشكل مُطمئن في المباراة، بداية من دور الـ 32 سنكون بكامل قائمتنا".

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