ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:53 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
أجرى أعضاء النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالجيزة وشمال الصعيد برئاسة أحمد نور الدين، جولة أمس السبت في عدد من المنشآت الأثرية بالقاهرة التاريخية خاصة شارع الصليبة، للتعرف عليها ونقل تاريخها للسائحين.

ورصدت كاميرا موقع صدي البلد الجولة، التي صاحبهم فيها الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الفنون والآثار الإسلامية والقبطية بجامعة القاهرة، بمشاركة أعضاء النقابة أحمد حسن وأحمد ساري وياسر الليثي وهويدا عبدالله.

شملت الجولة زارة للتكية المولوية وسبيل وكتاب قايتباي ومسجد أحمد بن طولون وقصر الأمير طاز، حيث قام الدكتور جمال عبد الرحيم بشرح المعالم الأثرية والحكايات التاريخية لها.

وقال جمال عبد الرحيم إن الوعي الأثري يعتبر أحد أهم القضايا التي تشغل المهتمين بشأن التراث المصري بشكل عام، وتعد انتشار المعلومات المغلوطة عن الآثار المصرية ظاهرة يعاني منها المجتمع بشكل عام.

وأضاف أن المرشد السياحي هو الواجهة التي تعبر عن مصر سواء أمام السياحة الداخلية أو الخارجية، ويجب أن يتمتع بثقافة أثرية عالية، وألا يمتلك فقط المعلومة، بل ويمتلك أيضًا الحكاية الجذابة والصحيحة في نفس الوقت، وهو الذي عبر عنه بقوله "يجب أن يدرك ما وراء الأثر وليس الأثر وفقط".
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور
نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفل الكورال في الأمير طاز والتعامل مع ذوي القدرات بطلعت حرب.. غدا

ترشيحاتنا

سر غضب الشناوي.. الأهلى يتجه لقيد سعد سمير ومحمد محمود إفريقيًا .. فيديو

لحديثي التخرج.. البنك الاهلي يعلن عن فرص عمل جديدة

من هو لؤي دعبس صاحب الأزمة الأخيرة مع رئيس الزمالك

القاتل الصامت.. 3 علامات لا تتجاهليها ومؤشر للإصابة بالسرطان

اهم الاخبار اليوم | كهربا أهلاوي وأزارو في قطر.. عنتيل حجازي أمام القضاء وراوتر WE بـ 5 جنيهات

فاكرين اصغر عروسين فى مصر .. اتجوزوا.. والعروسة: ربنا يسعدنا ويكرمنا بالذرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد