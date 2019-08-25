نصائح للمرشدين السياحيين.. عالم آثار يشرح تاريخ طاز وقايتباي وابن طولون.. صور

أجرى أعضاء النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالجيزة وشمال الصعيد برئاسة أحمد نور الدين، جولة أمس السبت في عدد من المنشآت الأثرية بالقاهرة التاريخية خاصة شارع الصليبة، للتعرف عليها ونقل تاريخها للسائحين.



ورصدت كاميرا موقع صدي البلد الجولة، التي صاحبهم فيها الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الفنون والآثار الإسلامية والقبطية بجامعة القاهرة، بمشاركة أعضاء النقابة أحمد حسن وأحمد ساري وياسر الليثي وهويدا عبدالله.



شملت الجولة زارة للتكية المولوية وسبيل وكتاب قايتباي ومسجد أحمد بن طولون وقصر الأمير طاز، حيث قام الدكتور جمال عبد الرحيم بشرح المعالم الأثرية والحكايات التاريخية لها.



وقال جمال عبد الرحيم إن الوعي الأثري يعتبر أحد أهم القضايا التي تشغل المهتمين بشأن التراث المصري بشكل عام، وتعد انتشار المعلومات المغلوطة عن الآثار المصرية ظاهرة يعاني منها المجتمع بشكل عام.



وأضاف أن المرشد السياحي هو الواجهة التي تعبر عن مصر سواء أمام السياحة الداخلية أو الخارجية، ويجب أن يتمتع بثقافة أثرية عالية، وألا يمتلك فقط المعلومة، بل ويمتلك أيضًا الحكاية الجذابة والصحيحة في نفس الوقت، وهو الذي عبر عنه بقوله "يجب أن يدرك ما وراء الأثر وليس الأثر وفقط".